Finiscono con l’auto nel canale, muore giovane di 22 anni

Magherno (PV) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane verso le 5:30. Tre amici a bordo di un’auto stavano transitando lungo la Strada Provinciale 116 quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti di strada finendo in un canalone pieno d’acqua. Un giovane di 22 anni che era a bordo è morto sul colpo, mentre gli altri due occupanti dell’auto, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 25, hanno riportato ferite di media gravità. Sono stati subito ricoverati al San Matteo di Pavia. Sul posto due automediche e due ambulanze, una del Soccorso Azzurro e l’altra della Croce Bianca. I soccorritori hanno tentato ogni possibile manovra per salvare la vittima, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pavia che hanno messo in sicurezza la zona e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto da “Prima Pavia”