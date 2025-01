Calcio Serie A – La Roma torna alla vittoria contro il Genoa

Roma (Roma – Genoa 3-1) – La Roma vince per 3-1 all’Olimpico contro il Genoa. Partita che la squadra di Ranieri sblocca con una zampata di Dovbyk (secondo gol consecutivo per l’Ucraino), prima del pareggio di Masini che complica i piani ai Giallorossi. La chiave di volta del match arriva con l’infortunio di Pellegrini. Nella ripresa è un monologo della Roma. Con fuori il capitano, Ranieri pesca dalla panchina El Shaarawy che porta dinamismo e forze fresche all’attacco romanista e non di meno trova il bellissimo gol che riporta la Roma in vantaggio. Nel finale l’autogol di Leali nega a Dybala, autore di una prestazione sontuosa, la rete personale che non arriva anche per colpa dell’incrocio dei pali colpito su punizione dalla Joya, vicino al rinnovo. I Giallorossi sono tornati alla vittoria dopo il 2-2 col Bologna, gli ospiti invece non sono riusciti a dare continuità alla vittoria sul Parma.

Roma – Genoa 3-1

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 15 Hummels, 5 Ndicka; 56 Saeleemakers, 17 Konè, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 3 Angelino; 21 Dybala, 11 Dovbyk. In panchina: De Marzi, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Soulè, Celjk, Hermoso, Dahl, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangarè, EL Shaarawy. All.: Ranieri.

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; 32 Frendrup, 73 Masini; 59 Zanoli, 2 Thorsby, 23 Miretti; 19 Pinamonti. In panchina. Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Maturro, Kasa, Melegoni, Venturino. All. Vieira.

Gol: pt 25′ Dovbyk, 33′ Zanoli; 60′ El Shaarawy, Leali (aut).

Arbitro: Zufferli.

Foto Ansa