Calcio Serie B – Una Samp incerta battuta in casa da un Cesena determinato

Genova (Sampdoria – Cesena 1-2) – Nell’anticipo della 22 giornata di Serie B, la Sampdoria avanti all’8′ con Riccio, ma ripresa e superata dalle reti di Antonucci e Donnarumma. A banchettare a Marassi è il Cesena che ritrova la vittoria dopo un punto nelle ultime quattro giornate e tornando a frequentare così la zona playoff. Per i Blucerchiati, nonostante l’impiego di Beruatti e Niang, la zona playout è una concreta realtà e lo spettro Serie C sempre più pesante. E dire che la formazione di casa s’era portata avanti all’8′: destro a giro in cross da Pedrola, colpo di testa di Riccio a impegnare Klinsmann, e tap-in vincente del difensore ex Modena. Il Cesena perviene al pareggio intorno alla mezz’ora; Ciofi corre sul fondo, mette la palla in mezzo dove trova il rasoterra di Antonucci, al suo primo gol stagionale. Così come Donnarumma anche lui a segno con una rasoiata angolatissima al 62′ su assist di Shpendi chiude la pratica.

Sampdoria – Cesena 1-2

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Meulesteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes (23’st Niang), Beruatto (10’st Iannou): Akinsamiro, Pedola (10’st Tutino), Coda (34’st Leonardi). All. Semplici.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo ,Bastoni, Calò, Tavsan(39’st Francesconi), Donnarumma (29’st Celia); Antonucci (48’st Pieraccioni), Shpendi ( 40’st La Gumina). All. Mignani.

Gol: pt 8′ Riccio, 30′ Anotnucci; st 17′ Donnarumma.

Arbitro: Collu di Cagliari.

