Calcio Serie B – Il Modena butta alle ortiche la vittoria contro il Frosinone in dieci

Modena (Modena – Frosinone 1-1) – Pareggia 1 a 1 il Modena con il Frosinone, un punto deludente visto che avrebbero potuto essere 3 considerato che i Ciociari sono rimasti in dieci dopo neanche mezz’ora ma i canarini dopo aver subito il pari nella ripresa non sono riusciti a reagire ed essere più incisivi dalle parti di Cerofolini. Comincia a ritmi bassi la partita, nessuna delle due squadre si espone troppo, il match si accende intorno al 20′ quando degli spunti sulle fasce portano ad un corner a testa per le due squadre. Al 15′ protesta il Modena per un tocco di Monterisi con la mano ma il VAR dice di lasciar giocare. Si chiude dietro il Frosinone e attende i canarini, pericolosi alla mezz’ora con Mendes che sugli sviluppi di una punizione manca il bersaglio da distanza ravvicinatissima. Nel recupero ci prova anche Bozhanaj al volo ma non trova neanche lui lo specchio della porta. I ciociari difendono bene negli ultimi minuti e portano a casa un insperato punto visto come si era messa la partita, una buona prestazione difensiva dei ragazzi di Greco ma Modena veramente poco incisivo dopo il pareggio di Darboe.

Modena – Frosinone 1-1

Modena – Gagno, Caldara (dal 66’st Cotali), Zaro, Cauz, Duca (dal 85’st Abiuso), Battistella (dal 65’st Defrel), Gerli, Magnino (dal 65’st Di Pardo), Palumbo, Caso (dal 79’st Bozhanaj), Mendes. In panchina: Bagheria, Botteghin, Dellavalle, Gliozzi, Idrissi, Ponsi, Santoro. Allenatore: Mandelli.

Frosinone – Cerofolini, Biraschi, Monterisi, Lusuardi, Oyono A., Gelli, Darboe (dal 81’st Cichella), Koutsoupias (dal 65’st Begic), Oyono, Ambrosino (dal 78’st Kvernadze), Tsadjout (dal 46’st Bracaglia). In panchina: Sorrentino, Ghedjemis, Szyminski, Bettella, Barcella, Partipilo, Vural, Pecorino. Allenatore: Greco.

Gol: 42’pt Palumbo, 55’st Darboe.

Arbitro: Marco Monaldi della sezione di Macerata.

Ammoniti: 89’st Palumbo, 91’st Bozhanaj.

Espulsi: 27’pt Oyono.

Foto da Modena ToDay