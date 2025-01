Grave incendio ai piani alti dei magazzini del cotone: nessun ferito solo danni alle strutture

Genova – Sono dovuti intervenire ben 40 Vigili del Fuoco per aver ragione delle fiamme divampate verso la mezza di oggi nei piani altri dei Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. Le fiamme si sono sviluppate nel tetto verso le 12.30, in corrispondenza della sala 10 del cinema, dove è scattato il sistema di allarme antincendio che ha permesso agli occupanti della struttura di evacuare ordinatamente senza che nessuno rimanesse coinvolto nell’incendio. Una porzione del tetto è stata scoperchiata per effettuare il minuto spegnimento. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari dell’automedica Golf 4, i militi dell’ambulanza Nv San Fruttuoso, la Polizia Locale, la Polizia di Stato. Alcune persone che avevano respirato il fumo sono state trattate sul posto, senza dover accedere ai pronto soccorso. L’intera zona è stata messa in preallarme fino allo spegnimento delle fiamme. Sul grave incidente sono in corso le verifiche del caso da parte della Polizia per risalire all’esatta dinamica dell’incendio.