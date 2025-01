Calcio Serie C – Spal e Sestri Levante pareggiano e il Sestri risale in classifica

Ferrara (Spal- Sestri Levante 1-1) – Un punto per continuare a sperare. Il Sestri Levante pareggia 1-1 con la Spal in rimonta con Durmush a rispondere a Rao che aveva portato in vantaggio gli avversari. È un punto che vale e porta i Corsari a quota 17, terzultimi e a meno sette dalla salvezza diretta. Per tutto il gruppo un’iniezione di fiducia dopo le sconfitte con Pineto e Pontedera entrambe per 1-0.

Spal- Sestri Levante 1-1

Spal: Galeotti, Awua (70’ Nador), Antenucci, Rao, Mignanelli, Zammarini, Arena, Bassoli (70’ El Kaddouri), Calapai, D’Orazio, Bidaoui (56’ Haoudi). A disposizione: Melgrati, Meneghetti, Bruscagin, Fiordaliso, Karlsson, Radrezza, Ntenda, Bachini, Kane, Contè, Banaga.

All. Dossena.

Sestri Levante: Guadagno, Furno (85′ Montebugnoli), Pane, Valentini, Parravicini, Clemenza, Goglino (73’ Raggio Garibaldi), Rosetti, Nunziatini, Fedele (52’ Durmush), Primasso (73’ Oneto). A disposizione: Fusco, Bordin, Pavanello, Nenci, Podda. All. Longo.

Gol: 26’ Rao (S), 69’ Durmush (SL).

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1