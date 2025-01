Calcio Serie C – Troppo forte l’Atalanta per la Triestina che cede per 3 a 1

Caravaggio (BG) (Atalanta U23 – Triestina 3-1) – L’Atalanta U23 sfida tra le mura amiche la Triestina. Nella gara di andata i Nerazzurri si imposero per 5-1. Nell’ultima gara i ragazzi di mister Modesto hanno ottenuto un punto nella gara a Trento, occupano il quarto posto nella classifica di Serie C con 37 punti. La Triestina invece ha iniziato il nuovo anno con due vittorie. La squadra di casa chiude il primo tempo con un doppio vantaggio grazie alle reti di Vlahovic e Scheffer; nella ripresa Vlahovic firma la doppietta personale e Olivieri fa 3-1 su rigore. L’Atalanta alla prima occasione buona incide subito con il gol di Vlahovic. La Triestina prova la reazione ma non impensierisce troppo Pardel. Al 30′ Artesani prova la conclusione, deviata in angolo: dagli sviluppi arriva il raddoppio della Dea targato Scheffer. Nella ripresa l’Atalanta riparte da Vlahovic che sigla la doppietta. Al 59′ la Triestina guadagna un rigore che Olivieri trasforma.

Atalanta U23 – Triestina 3-1

Atalanta U23 (3-4-2-1): 1Pardel; 8 Gyabua, 15 Obric, 37 Navarro; 25 Bracco, 5 Kraja, 10 Panada, 33 Bernasconi; 34 Artesani,31 Cassa; 99 Vlahovic. All. Modesto.

Triestina (3-4-2-1): 1 Ross; 21 Tonetto, 44 Bianconi, 5 Frare; 16 Fiordilino, 4 Vallocchia, 15 Correia, 17 Johnson; 30 D’urso; 99 Olivieri, 27 Udoh. All. Tesser.

Gol: 10′ Vlahovic, 34′ Scheffer; 54′ Vlahovic, 59′ Olivieri.

Arbitro: Zoppi di Firenze.