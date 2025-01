Denunciato il giovane straniero di 24 anni che aveva investito un anziano di 74 anni col monopattino

Alessandria – Identificato e denunciato il giovane straniero di 24 anni che lo scorso 8 ottobre aveva investito in monopattino un anziano ad Alessandria ed era scappato. Le indagini sono state condotte da Carabinieri e Polizia Locale. L’anziano, 75 anni, era stato travolto dal mezzo, che procedeva contromano, sul marciapiede in Via Milano. Arrivato in ospedale in codice rosso, aveva riportato contusioni alla testa e alla schiena, con compromissioni cardiocircolatorie, che hanno richiesto il ricovero per alcuni giorni. Subito dopo l’incidente il giovane si era fermato pochissimo, per poi allontanarsi, sempre a grande velocità, per le strade pedonali del centro. L’anziano era stato lasciato a terra. A riferirlo erano stati alcuni testimoni e a confermarlo le telecamere di videosorveglianza. La svolta nelle indagini è arrivata quando i Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione della scomparsa di un giovane che, dalle informazioni fornite da chi lo ospitava, corrispondeva perfettamente alla descrizione di chi era presente al momento dell’investimento. Per la formale identificazione è stato prezioso il particolare borsello giallo che il ventiquattrenne aveva con sé, immortalato dalle telecamere. Approfondite analisi, anche del traffico telefonico e telematico e georeferenziazione, hanno permesso di denunciare il giovane per lesioni personali stradali e omissione di soccorso.