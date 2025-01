Disastro Sanità: ad Asti un anno per un’ecografia

Asti – Sono molti (e in forte aumento) i cittadini che protestano per l’inefficienza dell’Asl Asti con Liste d’attesa che sembrano allungarsi all’infinito. Addiriura c’è chi prenota un’ecografia e l’apppuntamento è fra un anno. Roba da terzo mondo. I dati pubblicati sul sito dell’Asl (Monitoraggio ex ante gennaio 2024) confermano questo sfascio. Mancano i tecnici di radiologia, nel 2023 erano 56 calati a 50 nel 2024. E all’orizzonte non si vede la soluzione che non è certo quella di costruire un nuovo ospedale.