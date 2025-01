Auto senza ruote sui mattoni

Torino – Una serie di furti di pneumatici si sta verificando da dicembre per cui in poche settimane sono almeno 15 i casi segnalati. Gomme portate via e auto lasciate sui mattoni. Un metodo molto utilizzato negli anni ’80 in città ma tornato pericolosamente d’attualità. Nei giorni scorsi in via Gaidano ci sono stati due furti, altri due in via Guido Reni e a Grugliasco. Poi corso Sebastopoli, via Bonfante, corso Tazzoli, via Piobesi, via Mila, corso Orbassano, piazza Guala. È stata colpita l’intera zona che ha per centro MIrafiori Sud.

Foto da Quotidiano Piemontese