Pallacanestro Eurolega – Grande imbarazzo per l’Olimpia Milano che deve inchinarsi all’Anaolou Efes

Istanbul (Anaolou Efes – Olimpia Milano 110-66) – Priva dell’infortunato Mirotic, l’Olimpia Milano incassa la seconda sconfitta consecutiva cadendo malamente nella trasferta di Istanbul contro l’Anadolou Efes 10-66. Dopo un pessimo avvio, l’Olimpia crolla sul -25 all’intervallo e continua ad incassare colpi nella ripresa. Il record peggiora a 12-11 e l’Armaniu torna a margine della zona play-inn. La sconfitta era preventivabile, ma l’imbarazzo resta comunque grande. Dopo poco più di 11 minuti, Milano arranca sotto un infernale 32-11 che ricorda i contorni drammatici della debacle di Atene contro il Panathinaikos (tra l’altro, prossimo avversario). E il prosieguo sarà ancora peggio. L’Olimpia no arriva al ferro, incassando 5 stoppate nel solo primo tempo. È costretta a girare al largo, prendendo conclusioni dall’arco del. ferro, fuori ritmo, spesso allo scadere dei 24″, frutto dello stesso attacco timido, leggero e disfunzionale già visto contro Belgrado.Il calendario propone ora il match casalingo con il Panathinaikos, che ha già smembrato l’Olimpia nella gara d’andata a Oaka. Nikola Mirotic guarderà ancora dalla panchina, e lo farà, verosimilmente, fino alle Final Eight di Coppa Italia. E in questi sette giorni servirà molto più dell’ormai classico “chiudersi in palestra, guardarsi negli occhi e lavorare”.

Anaolou Efes – Olimpia Milano 110-66 (24/9 – 33/22 – 31/17 – 23/18)

Anadolou Efes: Larkin 11, Thompson 5, Poirier 6, Osmani 12; Beaubois 18, Nwora 15, Smits 13, Dozier 8, Oturu 10. Coach Banchi.

Olimpia Milano: Mannion 7, Bolmaro 7, Leday 10, Shileds 9, Gillespie 2, Dimitrjievic 4, Tonut 2, Brooks 13, Ricci 8, Flaccadori Caruso 4, Bortolani. Coach Messina.

Foto Eurosport