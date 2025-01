Arrestati due spacciatori che operavano nel tortonese

Castelnuovo Scrivia (AL) – I Carabinieri hanno tratto in arresto due spacciatori, rispettivamente di 26 e 46 anni, residenti a Castelnuovo Scrivia. Le indagini si sono svolte nei Comuni di Castelnuovo, Pontecurone, Sale e Tortona, per cui è stato possibile documentare con filmati e foto oltreché con intercettazioni telefoniche un traffico di droga strutturato, con decine di consegne giornaliere e un giro di affari che ha superato i 30.000 euro negli ultimi tre mesi. L’uomo di 46 anni operava principalmente nei dintorni del campo sportivo di Castelnuovo e nelle campagne vicine, mentre il più giovane, già arrestato per spaccio di cocaina, si muoveva tra Pontecurone, Sale e Tortona, effettuando consegne a domicilio. Le indagini hanno evidenziato un traffico quotidiano di cocaina ed eroina, con prezzi di vendita pari a 100 euro al grammo per la cocaina e 20 euro al grammo per l’eroina. La Procura di Alessandria, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi.