Calcio Serie C – Il Sestri resta in dieci e si accontenta del pareggio

Sestri Levante (GE) (Sestri Levante – Legnago Salus 1-1) – La sfida nella zona bassa di classifica tra Sestri Levante e Legnago termina col risultato di 1-1: per la squadra del Tigullio un punto che permette di raggiungere il terzultimo posto occupato dal Milan Futuro. La squadra di Longo trova il gol al primo affondo del secondo tempo su deviazione di Ampollini ma poi non riesce a tenere il vantaggio e gli ostiti due minuti dopo vanno al pareggio. Corsari che restano in 10 per il rosso a Parravicini a causa di una gomitata: una perdita non da poco perchè in questo scorcio di campionato è stato fin qui uno dei più positivi.

Sestri Levante – Legnago Salus 1-1.

Legnago Salus (3-4-1-2): Toniolo; Noce (65’Palazzino), Ampollini, Ruggeri; Muteba, Viero (46′ Diaby), Franzolini, D’Amore; Bombagi (46′ Demirovic); Rossi (65′ Basso Ricci), Svidercoschi. All.: Bagatti.

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura; Podda (90′ Primasso), Pane, Valentini, Furno; Nunziatini, Raggio Garibaldi (65′ Giorno), Conti (90′ Rosetti); Clemenza, Parravicini (85′ Pavanello), Brugognone (85′ Montebugnoli). All.: Longo.

Gol: 12′ Clemenza; 70′ Rossi.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.

Esplulsi: Parravicini al 12’ st. (SL).

Foto da Quotidiano Sportivo