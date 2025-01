Calcio Serie D – Un ingenuo Derthona cede al Gozzano

Tortona (Derthona – Gozzano 0-1) – Difficile non essere rammaricati per l’immeritata sconfitta odierna del Derthona. I padroni di casa cedono al Gozzano soltanto nel finale di partita, subiscono la rete di Ori al 40′ st sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma la squadra di Turi nel primo tempo meriterebbe il vantaggio almeno in un paio di occasioni in cui il protagonista principale è sempre Mencagli: prima solo davanti a Aiolfi si traveste da assist man per Mariani che non ci arriva di un niente e poi, imbeccato da Nobile, ancora una volta a tu per tu con l’estremo difensore ospite, si fa ipnotizzare da quest’ultimo che riesce a respingere la conclusione. Nella ripresa, al 32′ st, il direttore di gara sbaglia a non concedere un calcio di rigore per evidente fallo subito da Gabrelli (intervento da tergo di un difensore). Peccato e occhi puntati immediatamente sulla prossima partita di mercoledì 29.01 a Bra, contro la capolista del girone. Nella quinta delle sei gare del mese di gennaio, il Derthona ha raccolto 5 punti. In classifica il Derthona si ferma a quota 27 punti, in quattordicesima posizione, appena fuori dalla zona playout, superato dalla Cairese (oggi vittoriosa A Vado Ligure), a +2 sull’Oltrepò, a +3 sulla Vogherese (gioca domani).

Derthona – Gozzano 0-1.

Gozzano (4-4-2): Aiolfi, Masetti, Bianchi, Monè (21′ st Dalmasso), Ori, Pluvio (21′ st Carollo), Di Giovanni (31′ st Fragomeni), Salducco, Areco, Pavesi, Lettieri (19′ st Lischetti). All.: Manuel Lunardon.

Derthona (3-5-2): Cizza, Saidi, Procopio, Fissore, Gilli (24′ st Arcidiacono), Tocila, Nobile, Disegni (17′ st Nani), Carli, Mariani (17′ st Gabrielli), Mencagli. All.: Stefano Turi.

Gol: 40′ st Ori (G).

Arbitro: Comito di Messina.

Ammoniti: Turi (D), Gabrielli, Ori (G).

Foto La Stampa