Calcio Serie C – La Pro Patria attacca di più ma perde

Novara (Novara- Pro Patria 2-1) – Gran rimonta del Novara al Piola, che sotto 1-0 a metà partita, nella ripresa trova forza ed energie per recuperare e aggiudicarsi il “derby del Ticino” a spese della Pro Patria. Una partita cominciata con una sorpresa: al centro dell’attacco era presente Easton Ongaro, il bomber canadese con la valiglia in mano, che aveva chiesto di non essere convocato. E invece nella mattinata di oggi pare ci sia stato un incontro chiarificatore con mister Gattuso. Ma a segno è andata un’altra punta, appena arrivata, Da Graca, il «bomberino» proveniente dalla Juventus Next Gen al 27’ del secondo tempo. Tre minuti dopo, l’autogol della Pro Patria, propiziato da uno stacco di Lorenzini per tre punti pesanti e che spingono ancora più in alto la squadra azzurra aspettando il derby di Vercelli, domenica ore 12:30.

Novara: 1 Minelli, 10 Donadio, 13 Ongaro (55’ 45 Owusu), 15 Khailoti, 19 Calcagni (VC) (67’ 4 Cancola), 21 Ranieri (C), 23 Morosini (64’ 20 Da Graca), 26 Lorenzini, 28 Cannavaro, 72 Agyemang, 99 Basso (55’ 7 Gerardini). In panchina: 31 Desjardins, 5 Bertoncini, 16 Gagliardi, 17 Attanasio, 24 Ghiringhelli, 44 Koblar, 62 Camolese, 90 Ganz. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Pro Patria: 1 Rovida, 2 Barlocco (86’ 14 Citterio), 5 Bashi, 6 Mehic (81’ 8 Palazzi), 9 Beretta (VC), 11 Pitou (81’ Rocco), 20 Renault, 25 Ferri (C), 28 Somma (81’ Piran), 75 Mallamo (77’ Toci), 98 Coccolo. In panchina: 22 Bongini, 4 Reggiori, 10 Nicco, 13 Alcibiade, 21 Ferrario, 30 Vaglica, 31 Terrani. Allenatore: Riccardo Colombo.

Gol: 20’ Ferri (P); 72’ Da Graca (N); 75’ Mehic (autogol, P).

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino.

Ammoniti: 27’ Mallamo (P), 29’ Somma (P), 66’ Barlocco (P), 79’ Mehic (P), 92’ Owusu (N).

Corner: Novara 2 – Pro Patria 5.

