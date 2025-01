Calcio Serie C – Il Verona si riscatta battendo nettamente il Renate

Renate (MB) (Ac Renate – Virtus Verona 0-3) – Virtus Verona torna a ruggire. Serviva una risposta immediata ai Virtussini per dimenticare le due sconfitte con Novara e Feralpisalò e tornare a correre, in vista di un calendario piuttosto impegnativo. La risposta è stata strepitosa. Nella 24esima giornata di Serie C, gli scaligeri espugnano Meda battendo 3-0 il Renate e guadagnano tre punti che permettono di salire a quota 30 in classifica. In una sfida tra squadre a secco di risultati nelle ultime settimane, sono i veronesi a dimostrare maggiore fame. Dopo un primo tempo in cui il portiere dei brianzioli è il migliore in campo, nella ripresa i virtussini alzano i giri del motore e indirizzano il match con due rigori in poco meno di 5 minuti, messi a segno da Manfrin e De Marchi. Nel finale Contini mette la ciliegina sulla torta. Per la Virtus è un successo che permette di affrontare con più serenità le prossime due partite, che la vedranno impegnata contro due big come il Padova e l’Atalanta U23, prima del derby contro il Caldiero.

Renate – Virtus Verona 0-3

Renate (3-5-2): Nobile; Gardoni (Mastromonaco 59’), Pellizzari, Auriletto; Riviera, Delcarro, Calì (Ombra 66’), Vassallo, Ghezzi; Di Nolfo, Satriano (Bocalon 46’). All. Foschi.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Calabrese; Manfrin, Metlika, Mehic (Gatti 86’), Rispoli, Lerco (Bassi 82’); Pagliuca (Filippi 88’), De Marchi (Contini 82’). All. Fresco.

Gol: Manfrin (rig) 16 s.t.; De Marchi (RIG.) 22 s.t.; Contini 40’ s.t.

Arbitro: Tropiano di Bari.