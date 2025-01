Calcio Serie C – Il Lumezzane parte bene, segna subito e vince

Caravaggio (BG) (Atalanta U23 – Lumezzane 0-1) – Con il Lumezzane arriva la prima sconfitta del 2025 per l’Atalanta U23: 0-1 il risultato finale. Si interrompe così a sei la serie di imbattibilità dei Nerazzurri. Gli ospiti sbloccano il match al 16’: Tenkorang è rapido a insaccare sulla respinta di Pardel dopo un colpo di testa di Scanzi. Al 30’ Cassa recupera un pallone importante durante un contropiede del Lumezzane e serve un cross in area per Del Lungo, che calcia al volo trovando la risposta di Filigheddu. Un minuto più tardi è Vlahovi’ a creare un’altra occasione con un tiro potente che il portiere respinge; sulla ribattuta ci prova Artesani, ma la conclusione viene neutralizzata da un difensore. Nella ripresa i nerazzurri provano in ogni modo a recuperare lo svantaggio: al 47’ Artesani tenta subito la conclusione, guadagnando un calcio d’angolo. Al 66’ Cassa trova un’ottima imbucata per Alessio, che calcia di precisione ma vede il pallone sfilare a fil di palo. Al 72’ Vlahovi’ riesce a segnare su assist di Navarro, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale l’Atalanta U23 spinge ancora: all’85’ Ghislandi sfiora il gol con un colpo di testa e, un minuto dopo, Alessio ci prova con un tiro insidioso, ma entrambe le occasioni non si concretizzano.

Atalanta U23 – Lumezzane 0-1

Atalanta U23: Pardel, Del Lungo (91′ Peli), Kraja (76′ Ghislandi), Gyabuaa (C), Panada, Obri’, Cassa, Bernasconi, Artesani (64′ Alessio), Navarro, Vlahovi’. In panchina: Bertini, Dajcar, Berto, Muhameti, Mencaraglia, Idele, Lonardo. Allenatore: Francesco Modesto.

Lumezzane: Filigheddu, Taugourdeau, Pogliano (C), Moscati, Tenkorang (84′ D’Agostino), Dalmazzi, Pagliari, Scanzi, Iori (84′ Pittino), Monachello (67′ Corti), Baldini (57′ Ferro). In panchina. Toniolo, Deratti, Piga, Tremolada, Regazzetti, Arci, Pannitteri. Allenatore: Arnaldo Franzini.

Gol: pt 16′ Tenkorang.

Arbitro: Colaninno di Nola.