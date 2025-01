Calcio Serie A – Prima vittoria dell’Atalanta nel 2025 ai danni del Como

Como (Como – Atalanta 1-2) – Nell’anticipo della 22a giornata di Serie A, l’Atalanta batte il Como e regala la prima vittoria in campionato nel 2025 a Gasperini e si porta a -1 dal secondo posto dell’Inter (che però ha due gare in meno). I lariani giocano un grande primo tempo e passano in vantaggio alla mezzora con un sinistro sotto la traversa di Nico Paz. Nella ripresa Gasperini cambia volto alla sua Atalanta e l’ingresso di Brescianini al 56′ spacca la partita: al primo pallone toccato l’ex Frosinone regala a Retegui l’assist per il pareggio (57′), poi si ripete al 70′ e il compagno italo-argentino ringrazia fulminando per la seconda volta Butez. L’Atalanta soffre un tempo dove rivede gli spettri dell’andata, svolta nella ripresa anche grazie ai cambi di Gasperini ma soprattutto per merito di Mateo Retegui, che calcia due volte in porta, trova la doppietta vincente ed è sempre più capocannoniere con 16 gol. Sono l’italo-argentino e Brescianini a far cambiare marcia alla Dea, che ritrova il successo in campionato dopo un mese e blinda il terzo posto. Gli applausi vanno anche al Como, che gioca un ottimo primo tempo, poi cala il ritmo e viene sopraffatto dalla maggiore qualità dei bergamaschi.

Como – Atalanta 1-2

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini (10’st Ruggeri), 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 7 Cuadrado (11’st Brescianini), 15 De Roon (1’st De Kaetelaare), 13 Ederson, 77 Zappacosta (1’st Bellanova); 24 Samardzic; 11 Lookman (33’st Toloi), .32 Reteguei. In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, Palestra. All.: Gasperini.

Como (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Kempf (29′ st Belotti ), Dossena , Moreno (26′ Jack); Perrone (23′ st Caqueret), Da Cunha; Strefezza (23′ st Cutrone ), Nico Paz , Fadera , Diao. In panchina: Audero, Reina, Kone, Iovine, Braunoder, Chinetti, Verdi, Lesjak. All.: Fabregas.

Gol: 30′ Paz; st 12′ e 25′ Retegui.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Foto Rai News