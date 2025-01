Anziana attraversa i binari al passaggio a livello ed è investita da un treno: lotta fra la vita e la morte all’ospedale

Chivasso (TO) – Ieri pomeriggio verso le sei e mezza una donna di 87 anni è stata investita da un treno mentre attraversava i binari al passaggio a livello di via Blatta che però aveva le sbarre abbassate. Il treno coinvolto nell’incidente è un convoglio regionale della tratta Novara-Ivrea. Nonostante l’incidente, la donna sarebbe ancora viva. Sul posto si sono recati il personale sanitario del 118, che ha trasportato la donna al Giovanni Bosco di Torino, e i Carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso. Sul posto anche i tecnici di RFI. La circolazione è tornata regolare poco prima delle nove di sera.