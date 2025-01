Vigevano (PV) – Ieri pomeriggio un detenuto italiano di 55 anni che avrebbe finito di scontare la pena fra due anni s’è tolto la vita impiccandosi in cella. Subito soccorso, è stato condotto in fin di vita in ospedale, ma è spirato poco dopo. Salgono così a 9 i detenuti, cui bisogna aggiungere un operatore, che dall’inizio dell’anno si sono tolti la vita in tutto il Paese, in una strage che prosegue sulla scia del 2024, quando si è battuto ogni record negativo, con 89 reclusi e 7 agenti suicidi.