Schianto fra due auto nella notte a La Spezia: un morto e tre feriti

La Spezia – Uno schianto nella notte fra due auto in Viale Italia all’angolo con Via San Cipriano. Erano circa le tre quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e tre feriti gravi. L’automobilista dell’altra auto coinvolta, in un primo momento è fuggito, salvo poi essere rintracciato poco dopo dai Carabinieri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118 e due auto mediche. A perdere la vita un uomo di 71 anni, Giovanni Benassi. Il veicolo su cui viaggiava dopo la collisione si è ribaltato più volte. L’uomo dell’altra auto, uno straniero dell’Est Europa, deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. I feriti che viaggiavano sull’auto della vittima sono tre, rimasti incastrati tra le lamiere e, dopo essere stati liberati dai pompieri e curati dalle squadre del 118, sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Andrea della Spezia in codice rosso. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente.