Calcio Serie D – Il Bra domina l’incontro col Derthona e chiude la pratica nel primo tempo

Bra (Bra – Derthona 2-0) – Riprende la rincorsa verso il titolo il Bra di Nisticò che supera il Derthona per 2-0. Dopo il rallentamento di qualche giorno fa con la Lavagnese, i Cuneesi riprendono la propria marcia ottenendo il il diciannovesimo successo in campionato, grazie alla vittoria sui Bianconeri. La sfida si decide tutta nel primo tempo, nei primi 20′ di gioco. All’8 Aloia sblocca la partita, spedendo in rete il tap-in vincente che vale il suo nono sigillo in campionato. Al 20’arriva il raddoppio dei padroni di casa grazie a Tuzza, che dal limite dell’area scaraventa in rete il definitivo 2-0. Il Bra sale a 61 punti. mantenedo invariato il distacco da Varese, vincente 3-0 contro l’Oltrepò, mentre il Derthona resta fermo a 27 nuovamente fuori dalla griglia paly-out.

Bra – Derthona 2-0

Bra: Ribero. Tos, Sganzerla, Giallombardo (21’st Capraro), Tuzza (21’st Zanon), Aloia (27’st Rosa), Pautassi, Mawete (37′ Sangarè Traore), Giorcelli, Minaj (37’st Legal), Gerbino. In panchina: Ariello, Cannatelli, Sardo. All. Nisticò.

Derthona: Cizza, Saidi, Procopio, Giacchino (27’st Disegni), Carli, Gabrielli (16’st Mariani), Fissore, Toclia (19’st Gagliardi), Nobile (34’st Robotti), Arcidiacono, Mencagli (16’st Lacava). In panchina: Mandrino, Daffonchio, Bonicco, Nani. All. Turi.

Gol: 8′ Aloia, 20′ Tuzza.

Arbitro: Grieco di Ascoli.

Foto Ideawebtv