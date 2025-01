Calcio Serie D – Asti batte fuori casa l’Albenga con un risultato striminzito

Albenga (Albenga – Asti 1-2) – L’Asti rischia ma alla fine riesce a spuntarla grazie alla rete di Diop, tornato alla marcatura dopo un digiuno di sei partite. L’importante sono i tre punti contro una squadra, quella ligure, reduce da 14 sconfitte, con cui era lecito aspettarsi qualcosa in più. Le cose si mettono bene nel primo tempo per i ragazzi di Siciliano, in vantaggio al 25′ con la rete Kean, la sua prima stagionale. Nel secondo tempo trova subito il pareggio la squadra di casa con Lattanzi sfiorando più volte il colpaccio. All’88’ ci pensa infatti il bomber ex Chieri a togliere le castagne dal fuoco, garantendo ai suoi la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Vogherese.

Albenga – Asti 1-2

Albenga (3-5-2): Serra; Pezzella, Gaido, Aboubakar; Belgiovine, Armari, Lattanzi ( 30’st Cobuzzi), Di Porto, Parigi ( Daidola); Ferrarese, Gallo ( Ennasry). In panchina: Perucca, Vazzana, Nori, Assini, Pezzulla, Gastaldi. All. Massa.

Asti (3-5-2): Brustolin; Gjura, Manasiev, Cardore; Diop, Kean ( 9’st Valenti), Ciancio, Magnelli ( 39’st Rabuffi), Ricci (26’st Ferrari) Mayr (31’st Brescianini), Brenchio (27’st Sancinito): In panchina Dosio, Bozza. All. Siciliano.

Gol: pt 25′ Kean; st 5′ Lattanzi, 44′ Diop.

Arbitro: Collier di Gallarate.