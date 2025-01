Calcio Serie D – Partita da sbadiglio, pareggio giusto

Cairo Montenotte (Cairese – Saluzzo 1-1) – Primo tempo molto equilibrato con predominio territoriale degli ospiti. Nappi conferma il canonico 4-3-3. La Cairese non riesce però a pressare alto la formazione piemontese e anche a livello di gioco non riesce a esprimersi al massimo. L’unico vero sussulto del primo tempo arriva al 33′ quando il Saluzzo conquista un pallone nella metà campo avversaria con Castineira che prova il gran goal dalla distanza vedendo Cangane fuori dai pali. Tra i migliori insieme a Turone, prova a involarsi a campo aperto. Magnaldi interviene, non è ultimo uomo ma la pericolosità dell’intervento gli vale il rosso diretto. Nella mezzora di superiorità numerica la Cairese non brilla ma crea di più. Trova il vantaggio al 72′ con Oubakent che realizza un tap-in vincente a seguito di una bella azione di Turone, che fa l’uno due a Garcia e calcia in porta. Il Saluzzo trova subito il pareggio. Dormita della barriera della Cairese al 76′, punizione battuta corta a rimorchio con Castineira che fa partire un colpo da biliardo diretto verso l’angolino basso sul palo più vicino.

Cairese – Saluzzo 1-1

Cairese: 1 Cangane, 6 Turone, 11 Anselmo, 16 Biancheri, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 23 Bellotti (30’st Chiarlone), 24 Ngamba (29’st Sokhna), 29 Vignaroli, 39 Fernandez. In panchina: 22 Zanon, 2 De Mori, 3 Lartey, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 30 Federico, 38 Diagne. Allenatore: Nappi.

Saluzzo: 12 Vendramini, 2 Magnaldi, 4 Caldarola, 5 Carli, 10 Kone, 11 Maugeri, 13 Scotto, 15 Di Cesare (22’st Carrino), 19 Castineira, 20 Milia, 23 Vaiarelli (30’st Milan). In panchina: 45 Fiorenza, 3 Gjergji, 7 Allasina, 9 D’Arcangelo, 14 Birtolo, 18 Tals, 27 Decolombi. Allenatore: Cacciatore.

Gol: 27’st Oubakent e 31’st Castineira.

Arbitro: Leone di Avezzano.

Foto Corriere di Saluzzo