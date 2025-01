Calcio Coppa dei Campioni – Caporetto-Juve travolta dal Benfica

Torino (Juventus – Benfica 0-2) – La Juventus crolla 0-2 in casa contro il Benfica nell’ultima giornata della fase campionato di Champions Leaguee chiude il suo percorso con un deludente 20 posto. Serata da dimenticare per i Bianconeri, che creano pochissimo e sbandano con estrema facilità venendo puniti nel primo tempo da Pavlidis e nel secondo da Kokcu. Ai playoff, in programma tra il 12 e il 19 febbraio, affronteranno una tra Milan e PSV Eindhoven. Venerdì il sorteggio. Il match parte su ritmi altissimi con subito due grandi occasioni, una per parte: Gatti mura su Schjeldrup dopo un erroraccio di McKennie, Trubin si supera su un colpo di testa ravvicinato di Mbangula. Passano una manciata di minuti e ancora Schjeldrup va a un passo dal vantaggio, fermato da un grande intervento di Perin. Dopo un quarto d’ora Motta perde Kalulu per l’ennesimo guaio muscolare e lo sostituisce Locatelli, subito dopo il Benfica passa: un lungo lancio dalle retrovie viene completamente bucato da Gatti, Bah affonda e serve a Pavlidis il più comodo dei gol. La reazione bianconera è nulla o quasi, la squadra si limita a un possesso sterile e privo di spunti creativi e all’ultimo secondo rischia anche di incassare il raddoppio su un altro pasticcio di Gatti, dovendo ringraziare un super Perin. La banda di Motta chiude comunque in svantaggio un pessimo primo tempo, sommersa dai fischi dello Stadium.

Juventus – Benfica 0-2

Juventus (4-2-3-1): Perin Weah, Gatti, Kalulu (16′ Locatelli), McKennie; Douglas Luiz, Thuram (16′ st Koopmeiners ); Conceiçao , Yildiz , Mbangula (16′ st Gonzalez ); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo 45’+2 st Rego), Silva, Otamendi, Bah; Aursnes, Florentino, Kokcu (45’+2 st Rollheiser); Di Maria (27′ st Akturkoglu), Pavlidis (39′ st Amdouni), Schjelderup (27′ st Barreiro ). Allenatore: Lage.

Gol: 17′ Pavlidis (B), 35′ st Kokcu (B).

Arbitro: Kovacs.

Ammoniti: Vlahovic (J), Otamendi (B), Bah (B).

Foto Sky Sport