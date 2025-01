Calcio Coppa dei Campioni – L’Inter gioca a memoria e vince in souplesse tre a zero

Milano (Inter-Monaco 3-0) – Missione compiuta per l’Inter in Champions League. Nell’ultima gara della fase campionato la squadra di Inzaghi travolge 3-0 il Monaco e stacca il pass diretto per gli ottavi da testa di serie chiudendo al quarto posto a quota 19 punti. Al Meazza i Nerazzurri fanno il match, giocano a memoria e dominano grazie a una grandissima prova di Lautaro. Nel primo tempo il Toro sblocca subito la gara su rigore (4′), poi raddoppia i conti di destro (16′) dopo l’espulsione di Mawissa (11′) e nella ripresa arrotonda (67′) ancora il risultato firmando una splendida tripletta.

Inter-Monaco 3-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrji, Bastoni (14′ st Carlos Augusto); Dumfries (30′ st Darmian), Barella (14′ st Frattesi ), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (30′ st De Pieri), Thuram (14′ st Arnautovic). In panchina.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Buchanan, Bisseck. All.: Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer (1′ st Teze), Salisu, Mawissa, Zakaria, Camara (1′ st Bouabre); Akliouche (19′ Caio Henrique), Minamino (23′ st Michal), Golovin (34′ st Ben Seghir); Embolo. In panchina: Kohn, Lienard, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Magassa. All.: Hutter 5.

Gol: 4′ (rig.) Martinez (I), 16′ Martinez (I), 22′ st Martinez (I).

Arbitro: Peljto.

Espulsi: 11′ Mawissa (M).

Foto Il Corriere della Sera