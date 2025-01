Pallacanestro Serie B – Vittoria meritata dei Novesi

Casale Monferrato (Novipiù Monferrato Basket 95-87) – Paffoni Fulgor Basket Omegna 95-87 – Una bella vittoria davanti al proprio pubblico per la Novipiù Monferrato Basket che supera Omegna conducendo per tutta la contesa, tenendo a bada gli avversari con 10 punti di distacco per ampi tratti di gioco. Nel finale gli ospiti ci provano a riacciuffarla, ma i due liberi di Kikki Guerra, autore di una prestazione super con 18 punti personali e 5/6 da tre, mette la parola “fine” alla partita. Martinoni 24 punti e Pepper 22 punti i grandi protagonisti di serata.

Novipiù Monferrato Basket – Paffoni Fulgor Basket Omegna 95-87 (29-26, 21-20, 26-19, 19-22)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 24 (8/13, 1/2), Dalton Pepper 22 (7/13, 2/8), Francesco Guerra 18 (0/0, 5/6), Simone Vecerina 8 (1/5, 2/5), Jakub Wojciechowski 7 (2/2, 0/2), Umberto Stazzonelli 6 (2/6, 0/2), Francesco Marcucci 5 (1/2, 1/3), Pietro Basta 3 (0/0, 1/1), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (4/10, 4/10), Jacopo Balanzoni 17 (8/13, 0/0), Francesco Paolin 14 (3/5, 1/3), Saverio Mazzantini 13 (1/6, 3/3), Arsenije Stepanovic 11 (4/4, 1/3), Massimiliano Ferraro 6 (0/1, 2/3), Matteo Maruca 4 (2/4, 0/2), Matteo Corgnati 2 (1/3, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0).

Foto da Monferrato Web