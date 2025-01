Amag, Bressan “trombato”? Il collegio sindacale non lo vuole

Alessandria – A proposito della gravissima situazione finanziaria in cui versa Amag (la multiservizi alessandrina) Reti Idriche per la quale, alla luce della nuova composizione di Egato 6 (ente di governo degli ambiti territoriali per la provincia di Alessandria) che ha eccepito il fatto per cui sia Amag Alessandria che Acos Novi Ligure non sono a posto con le regole dell’ente per cui non possono godere del finanziamento europeo Pnrr, nonostante la mossa disperata del povero sindaco di Alessandria che ha spinto la candidatura del riesumato Mauro Bressan alla direzione generale di Amag Reti Idriche Spa con l’appoggio di Mauro D’Ascenzi di Acos Novi, il consiglio sindacale dell’Ente ha detto “No”. Ecco il comunicato del consiglio sindacale di Amag Reti Idriche che non lascia spazio a nessun dubbio: lettera COLLEGIO SINDACALE AMAG RETI IDRICHE A SINDACO ASS PART.