Da PRC: No alla gestione privata dell’acqua

Sembra che il concetto di bene pubblico, soprattutto relativamente all’acqua, non sia unanimemente accettato come risorsa. Dopo una importante vittoria referendaria, che sottraeva al privato speculazioni e profitti, dopo una sua scarsa applicazione, assistiamo ad Alessandria a ostruzionismi da parte di alcune forze della maggioranza nei confronti della applicazione di una società consortile totalmente pubblica. Le associazioni e i comitati auspicano. che il Consiglio Comunale alessandrino deliberi l’adesione alla società consortile nella prossima seduta del 15 aprile, prima della data di scadenza, il 30 Aprile. Sarebbe una decisione perfettamente coerente con l’espressione referendaria e una vittoria per tutti coloro che difendono un servizio idrico a favore della cittadinanza. Un gestore unico a favore della collettività La ripubblicizzazione dei servizi è sempre stata al centro delle nostre lotte, accanto ai bisogni delle comunità.