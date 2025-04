La casa di riposo, dopo gli sperperi, passerà al Comune a spese dei cittadini

Casale Monferrato (AL) di Louis Cyphre – La Casa di Riposo principale di Casale Monferrato (AL) avrebbe un deficit di oltre mezzo milione di euro, nonostante le pubbliche e ripetute sovvenzioni arrivate dal Comune e dall’Asl (chissà perché solo loro e non le altre strutture della zona). I suoi reggitori, non contenti di aver lanciato una pubblica sottoscrizione per cambiare i letti (manco fossero un ospizio della Caritas e non la più importante struttura pubblica della Zona) dei quali, fra l’altro, non si sa più nulla, e neppure contenti di aver perso un’ottima presidente che si sarebbe dimessa per volere del marito, esponente di Fratelli d’Italia, hanno imbarcato come consulente tale ragionier Bolognini che nel curriculum, oltre ad essere direttore della casa di Riposo di Bassignana, è buon amico dell ex Sindaco Riboldi attuale assessore alla Sanità del Piemonte, molto vicino al solito Fernandel, che riceverò molto volentieri all’Inferno quando sarà il momento. Tutto ciò in attesa che l’ultima istituzione ancora pubblica nel settore RSA passi a qualche gruppo privato col beneplacito del Comune di Casale.