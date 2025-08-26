Sarà espulso dall’Australia l’Ambasciatore della Repubblica Islamica

Canberra (Adnkronos) – Il premier australiano Anthony Albanese (nella foto) accusa l’Iran di aver orchestrato attacchi contro la comunità ebraica in Australia e annuncia l’espulsione dell’ambasciatore della Repubblica Islamica. Parlando coi giornalisti, Albanese ha affermato che l’Australian Security Intelligence Organisation (Asio) ha confermato il coinvolgimento di Teheran in attacchi con la comunità ebraica australiana nel mirino, anche al ristorante Lewis’ Continental Kitchen di Bondi nei pressi di Sidney, danneggiato lo scorso ottobre a causa di un incendio doloso che non ha fatto feriti, e alla sinagoga Adass Israel di Melbourne, dove poche settimane dopo furono appiccate le fiamme.