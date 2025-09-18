Il Papa su LGBT: “La dottrina della Chiesa non cambierà”

Roma (Ansa) – il Matrimonio è tra uomo e donna, lo diceva anche Francesco. La Chiesa continua ad essere aperta a “tutti, tutti, tutti”, come detto da Papa Francesco, ma “trovo altamente improbabile, certamente nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa, in termini di ciò che insegna sulla sessualità, ciò che la Chiesa insegna sul matrimonio, cambierà”. Lo dice Papa Leone nel libro-intervista che esce oggi in Perù (Penguin), a firma di Elise Ann Allen, sulla questione Lgbt. “Ho già parlato di matrimonio, come ha fatto Papa Francesco quando era Papa, di una famiglia composta da un uomo e una donna in un impegno solenne, benedetti nel sacramento del matrimonio. Ma anche solo dirlo, capisco che alcuni lo prenderanno male”. Papa Leone chiude poi al diaconato per le donne, questione che era stata sollevata da alcuni partecipanti all’ultimo Sinodo in Vaticano. “Al momento non ho intenzione di cambiare l’insegnamento della Chiesa sull’argomento. Credo che ci siano alcune domande precedenti che devono essere poste. Ci sono parti del mondo che non hanno mai veramente promosso il diaconato permanente, e questo di per sé è diventato una domanda: perché dovremmo parlare di ordinare donne al diaconato se il diaconato stesso non è ancora adeguatamente compreso, sviluppato e promosso all’interno della Chiesa?”, ha chiesto il Pontefice.