Aosom Italy investe 20 milioni a Pozzolo

Pozzolo Formigaro (AL) – Aosom Italy – azienda specializzata nella vendita online di arredi per la casa, prodotti outdoor, articoli per il fitness e accessori per animali, bambini e ufficio – ha aperto il nuovo magazzino a Pozzolo Formigaro (Al).

Filiale di una multinazionale cinese arrivata nel 2014, ha costruito in strada comunale Bissone angolo Strada Roveri.

Un passaggio strategico nel percorso di crescita, per arrivare nel 2025 a un fatturato di 150 milioni.

Il nuovo polo, frutto di un investimento superiore ai 20 milioni, si estende su 37.000 metri quadrati. Si affianca ai magazzini di Belgioioso (Pavia) e del sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo. Così Aosom sarà in grado di incrementare la capacità di gestione degli ordini, che nel 2024 hanno superato 1 milione 250.000 spedizioni. È specializzata in e-commerce, importando prodotti dalla Cina e vendendoli su tutti i marketplace, primo Amazon. Il centro sarà anche un asset strategico per lo sviluppo delle attività di logistica conto terzi (3pl – Third Party Logistics). “Con l’apertura di questo nuovo polo, in parte automatizzato, la nostra superficie totale di stoccaggio in Italia arriva a oltre 100.000 metri quadrati”, sottolinea il ceo Fabio Missoli.

Il magazzino di Pozzolo è un ulteriore tassello della volontà cinese “di sviluppare il business e di investire in Italia – aggiunge Xiewei Geng, consigliere economico e commerciale generale della Cina a Milano – soprattutto in una zona come questa, non lontana da Genova e Milano. Credo nel futuro promuoveremo anche più imprese cinesi a investire in Italia, per una collaborazione vantaggiosa”.

“Se vogliamo essere retroporto naturale di Genova – commenta il sindaco, Domenico Miloscio – dobbiamo creare i presupposti necessari, compreso il casello autostradale di cui si parla da anni”.