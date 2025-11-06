La Farnesina: “Contattati i 5 alpinisti di Como in Nepal, stanno bene”

Roma (Ansa) – Il Consolato Generale a Calcutta rischierato in Nepal ha ricevuto conferma che l’agenzia di Milano e l’agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu in data 8 novembre.

Lo rende noto la Farnesina.