Finanziati 57 progetti contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole

Torino – Sono 57 i progetti contro bullismo e cyberbullismo presentati dalle scuole statali e paritarie di primo grado del Piemonte e che la Regione finanzierà con oltre 277.000 euro. Ogni scuola avrà a disposizione un importo non superiore a 5.000 euro, che potrà utilizzare nell’anno scolastico 2025-2026 per svolgere le azioni previste: diffondere la cultura della legalità, rispettare la dignità della persona, valorizzare le diversità, contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere l’educazione civica digitale, tutelare l’integrità psicofisica, favorire l’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet. L’obiettivo è ridurre il divario tra ciò che viene vissuto dagli studenti e ciò che viene percepito dai docenti delle scuole su questo fenomeno bullismo/cyberbullismo. Altra finalità è accrescere la conoscenza del protocollo di gestione delle situazioni che si possono manifestare all’interno della scuola, prevedendo adeguate modalità informative nei confronti di docenti, studenti e famiglie.