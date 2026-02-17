Domenica 22 febbraio sarà distribuito il cibo per i gatti alle “gattare” e ai “gattari” alessandrini

Alessandria – Nella “Giornata Nazionale del Gatto” del 17 febbraio, la Città di Alessandria promuove per domenica 22 febbraio un’apertura straordinaria del Gattile Comunale Sanitario di Viale Teresa Michel 48, dove dalle ore 10:30 alle ore 17.00 per la “Festa del Gatto”. Fino alle ore 12:30, i volontari dell’Associazione Tutela Animali (A.T.A.) distribuiranno ai 321 Tutor di colonia, invitati tramite lettera, un significativo quantitativo di cibo acquistato dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle 306 colonie feline della città. Per il ritiro sarà necessario consegnare il questionario relativo al “Censimento Colonia Felina” trasmesso recentemente per il monitoraggio delle colonie e la programmazione degli interventi di sterilizzazione. I Tutor impossibilitati a partecipare potranno ritirare la fornitura venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle 10:00 alle 11:45, al Gattile Comunale, presentando la lettera di invito e il modulo compilato.