Primi patentini per piloti di drone all’Agrario Ferraris di Vercelli

Vercelli – Nei giorni scorsi, una quindicina di studenti ha conseguito il patentino per pilotare i droni. Sono i primi ad aver seguito il corso abilitante inserito nell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. Le lezioni si svolgono durante l’anno scolastico, in parallelo alle attività didattiche, e forniscono ai ragazzi l’opportunità per acquisire competenze altamente specialistiche in un settore in forte espansione, con applicazioni subito spendibili nel mondo del lavoro. Anche in risaia, infatti, i droni stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel facilitare le attività agronomiche, permettendo all’agricoltore di valutare rapidamente lo stato del terreno e della salute delle colture, risparmiando tempo e risorse economiche. I droni in agricoltura consentono di facilitare le attività agronomiche, permettendo all’agricoltore di valutare rapidamente lo stato del terreno e della salute delle colture, risparmiando tempo e risorse economiche.