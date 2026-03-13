Un dissesto che non c’era e la memoria corta della città

Alessandria (Piercarlo Fabbio) – Sono passati quasi quindici anni da quella lunga notte tra il 12 e il 13 luglio 2012 in cui il Consiglio comunale di Alessandria dichiarò il dissesto finanziario dell’ente. Fu uno dei passaggi più difficili della storia amministrativa della città e segnò profondamente la vita politica e amministrativa degli anni successivi.

Ma che cosa accadde davvero in quegli anni nei conti del Comune?

Col tempo, il racconto di quella vicenda si è spesso semplificato fino a diventare una sorta di verità consolidata: un Comune improvvisamente travolto da un debito enorme e costretto a dichiarare il fallimento. La realtà, come accade spesso nelle vicende finanziarie degli enti pubblici, è più lunga e più complessa.

Torniamo allora indietro di qualche anno.

All’inizio degli anni Duemila il Comune di Alessandria ricorreva in modo significativo all’indebitamento di lungo periodo per sostenere investimenti e opere pubbliche. In quegli anni la città era amministrata dal centrosinistra guidato dalla sindaca Mara Scagni (DS, poi PD).

Nel 2002 veniva emesso un prestito obbligazionario comunale – i cosiddetti Buoni Ordinari Comunali (BOC) – per circa 44 milioni di euro (oltre agli oneri per i derivati), con scadenza fissata nel 2027. Si trattava quindi di un debito distribuito nell’arco di venticinque anni, che continuava a incidere sui bilanci comunali attraverso rate annuali per lungo tempo. Era un meccanismo simile a quello di un mutuo per la casa: si ricevono subito le risorse per realizzare un investimento, ma il rimborso avviene poco alla volta negli anni successivi. Le decisioni prese in una fase amministrativa producevano dunque inevitabilmente effetti sulle amministrazioni successive.

Nel 2007 la guida della città passava al centrodestra con la mia elezione a sindaco, sostenuto da Forza Italia e dalla coalizione di centrodestra. L’amministrazione si trovava quindi a gestire una struttura finanziaria già segnata da debiti di lungo periodo che continuavano a produrre effetti sui bilanci comunali.

Nel dibattito politico che aveva preceduto le elezioni del 2012 prendeva però rapidamente piede una narrazione molto più semplice: quella di un Comune travolto da un debito gigantesco generato negli ultimi anni. Si arrivava così a parlare pubblicamente di cifre superiori ai duecento milioni di euro, blaterandole persino alla televisione nazionale.

In realtà quella cifra nasceva dalla confusione tra il debito finanziario vero e proprio e altre voci contabili presenti nei bilanci comunali, come i residui attivi e passivi. Si tratta di crediti e debiti registrati negli anni precedenti che non coincidono necessariamente con l’indebitamento finanziario dell’ente. La sovrapposizione tra queste categorie aveva contribuito ad alimentare nell’opinione pubblica l’idea di una situazione molto più drammatica. Per fare un esempio semplice: se una famiglia deve ancora pagare una bolletta ma allo stesso tempo deve incassare uno stipendio o un rimborso, deve tenere conto di entrambe le voci nel fare i conti. Non tutto ciò che appare nei conti è dunque un debito vero e proprio.

Eppure Alessandria non era un Comune privo di patrimonio, anzi negli ultimi anni questo patrimonio era aumentato. Alla vigilia del dissesto il valore complessivo dei beni dell’ente era stimato intorno al mezzo miliardo di euro. Si tratta di beni come edifici pubblici, terreni, reti di servizi e quote di società partecipate. Un patrimonio che non eliminava i problemi di bilancio, ma che dimostrava come un Comune non fosse semplicemente una realtà “senza risorse” e fosse in grado di garantire il debito.

Nel frattempo, il contesto economico generale era profondamente cambiato. La crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2008 aveva ridotto entrate e margini di manovra per molti enti locali italiani. I Comuni si erano trovati a gestire bilanci sempre più difficili dentro i vincoli stringenti del Patto di stabilità, quando non si erano trovati di fronte a leggi finanziarie modificate più volte nel corso dell’anno.

Nel corso della campagna elettorale del 2012 il tema dei conti comunali diventava uno degli argomenti centrali del confronto politico cittadino. La coalizione di centrosinistra guidata da Rita Rossa, esponente del Partito Democratico, aveva richiamato più volte la gravità della situazione finanziaria del Comune e la possibilità di ricorrere al dissesto.

In realtà, proprio negli ultimi mesi dell’amministrazione precedente era stata realizzata un’operazione destinata a rafforzare in modo significativo la liquidità dell’ente. Nel dicembre 2011 il Comune aveva infatti concluso la vendita del 49 per cento di AMIU, la società pubblica che gestisce il servizio di igiene urbana, per un importo di circa 45 milioni di euro.

Quella non era stata però l’unica operazione realizzata in quegli anni per rafforzare i conti comunali. Nel corso del mandato amministrativo 2007-2012 il Comune aveva avviato diverse operazioni di valorizzazione del patrimonio e di riorganizzazione dei servizi pubblici locali, tra vendite e concessioni, per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro. Interventi pensati proprio per ridurre la pressione finanziaria sul bilancio comunale e creare nuove risorse utili al riequilibrio dei conti.

Le elezioni amministrative della primavera 2012 avevano portato al cambio di amministrazione. La nuova giunta si era insediata alla fine di maggio e nelle settimane successive aveva accolto la procedura della Corte dei conti, che porterà alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, deliberata dal Consiglio comunale nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2012. In altre parole, la nuova amministrazione aveva scelto di affrontare la situazione attraverso lo strumento più drastico previsto dalla legge per i bilanci comunali.

Negli anni successivi lo stesso Stato era intervenuto per aiutare gli enti locali a pagare i debiti arretrati verso imprese e fornitori. Con il Decreto-legge 35 del 2013 venivano previste anticipazioni di liquidità attraverso la Cassa Depositi e Prestiti proprio per consentire ai Comuni di smaltire la massa dei debiti accumulati negli anni precedenti. In sostanza lo Stato anticipava ai Comuni le risorse necessarie per pagare i fornitori, che poi venivano restituite gradualmente negli anni successivi.

Anche Alessandria aveva beneficiato di queste misure straordinarie, che avevano permesso di accelerare il pagamento di molte posizioni debitorie.

A distanza di anni il quadro finale restituito dalla Corte dei Conti è molto diverso dalle cifre che avevano dominato il dibattito pubblico del 2012. Nonostante la lunga gestione dell’Organo Straordinario di Liquidazione e nonostante le anticipazioni statali previste dal decreto del 2013, il debito residuo riconosciuto resta nell’ordine di circa 19 milioni di euro.

Una cifra certamente significativa, ma lontana dalle rappresentazioni allarmistiche che avevano accompagnato quella stagione politica.

Il dissesto di Alessandria resta uno dei momenti più difficili della storia amministrativa recente della città. Ma proprio perché sono passati quasi quindici anni, forse è arrivato il momento di guardare a quella vicenda con maggiore equilibrio.

Non fu l’esplosione improvvisa di un debito nato in pochi anni. Fu piuttosto il punto di arrivo di una lunga stagione finanziaria nella quale scelte diverse, compiute in momenti diversi, avevano continuato a produrre i loro effetti nel tempo.

Rimettere ordine nella memoria di quella stagione non significa riaprire polemiche. Significa semplicemente restituire alla città una ricostruzione più completa e più onesta dei fatti.