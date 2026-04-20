Inaugurato oggi l’ultimo tratto della “Asti-Cuneo”

Roddi (CN) – Dopo trent’anni si chiude l’odissea della A33, l’autostrada Asti-Cuneo. Stamane presenti al “taglio del nastro” il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e Umberto Tosoni, amministratore delegato del gruppo Astm. La A33 si connette con le autostrade A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza. Sul nuovo tratto sarà avviato il sistema di pagamento Free Flow, già in funzione tra Asti e Alba Ovest.

Foto da “L’Unione Monregalese”