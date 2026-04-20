Incerta la stagione alle Terme di Acqui

Acqui Terme (AL) – Il 26 aprile scadranno le ultime due concessioni sullo sfruttamento delle acque, che ancora si trovano in mano a Terme Spa che ha fatto ricorso al Tar di Torino a settembre dello scorso anno contro la Provincia di Alessandria, la Regione e il Comune di Acqui. Si temono tempi lunghi per la decisione del tribunale Amministrativi Regionale che potrebbero pregiudicare la stagione termale. Non è chiaro se ci sarà una nuova stagione di cure. L’unica certezza, per ora, è stato il licenziamento di tutti i dipendenti in forza nello stabilimento di Terme in via XX Settembre. Intanto si sta trattando con Alessandro Pater, amministratore unico di Terme spa per attivare una stagione di fanghi, inalazioni e insufflazioni con l’Asl da programmare da settembre a fine anno.