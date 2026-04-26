Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica: ieri a Milano l’Anpi ha organizzato tutto

Milano (Ansa) – L’Anpi “è dietro tutto questo, l’Anpi ha organizzato tutto questo perchè sin dall’inizio aveva detto ‘no agli ebrei al corteo“. Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine della Cerimonia “Alleati, Partigiani, Brigata Ebraica”, commentando quanto avvenuto ieri al corteo del 25 aprile, bloccato per quasi due ore per le contestazioni alla loro presenza. “Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo, in un modo assurdo, vergognoso. Siamo italiani di religione ebraica e siamo andati a onorare i caduti che hanno liberato l’Italia“, ha proseguito Meghnagi. “Quello che è successo ieri è, potrei dire, un colpo di stato. Ed è andata bene perché poteva andare molto peggio“, ha aggiunto. Il presidente della comunità ebraica ha replicato anche alle parole del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, secondo cui il blocco del corteo sarebbe stato causato dal mancato rispetto degli accordi da parte della Brigata ebraica. “Non è vero niente. Abbiamo rispettato tutte le regole. Le bandiere israeliane c’erano, ma nessuno aveva detto di non portarle. Basta chiederlo alle forze dell’ordine.”