Le Terme di Acqui sono tornate in mano al Comune

Acqui Terme (AL) – Le Terme sono tornate al Comune dopo la scadenza della concessione ai privati del 29 aprile scorso e dopo che la Regione Piemonte le ha consegnate al Comune di Acqui per essere date a investitori per valorizzare il territorio acquese.

Il parco termale di Acqui Terme è composto da due stabilimenti che insieme compongono complessivamente le Terme di Acqui e sono: le Nuove Terme e lo Stabilimento Regina, in cui sono situati i Bagni. Le Terme offrono una vasta gamma di cure e trattamenti benessere: oltre alle classiche piscine termali per i bagni relax e balneoterapia, vi si praticano fanghi termali, idromassaggio, inalazioni e massaggi rilassanti e curativi.Oltre ai due stabilimenti, le Terme di Acqui possiedono anche un Centro Benessere completamente dedicato ai trattamenti estetici e wellness.