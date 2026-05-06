Paolo Zangrillo esorta i valenzani a votare per Alessia Zaio

Valenza (AL) – In occasione della presentazione della lista di Centrodestra del 27 aprile scorso Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia in Piemonte, Paolo Zangrillo, in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 è intervenuto per sostenere la candidatura a sindaca di Alessia Zaio: “Sono intervenuto oggi a Valenza – ha detto Zangrillo – per sostenere Alessia Zaio, candidata sindaco del Centrodestra alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Una scelta politica seria e condivisa, per dare continuità al percorso amministrativo, completare i progetti in corso e aprire una nuova fase di crescita per la città Valenza”. Zangrillo ha sottolineato la crescita della città dell’oro: “È una realtà unica, simbolo di eccellenza nel mondo, grazie al suo distretto orafo. Tutelare e valorizzare questo patrimonio – ha sottolineato – significa sostenere il lavoro, rafforzare il tessuto produttivo e difendere identità e prospettive di sviluppo per l’intero territorio. Come segretario regionale di Forza Italia in Piemonte, credo nel valore dell’unità del Centrodestra e nella capacità di esprimere figure solide, competenti e credibili”. La candidata a sindaco di Valenza Alessia Zaio nella scorsa legislatura in qualità di assesore “ha già maturato una significativa esperienza amministrativa nel ruolo di assessore – ha detto ancora Zangrillo – conosce la macchina comunale, ascolta con attenzione le esigenze della comunità e può guidare una squadra capace di coniugare concretezza, responsabilità e innovazione. Con lei vogliamo costruire una Valenza sempre più efficiente, attrattiva e vicina ai cittadini, all’altezza delle sue potenzialità e della sua storia”.