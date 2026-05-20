“Un giro nel giro” domani da Ovada a Novi Ligure si pedala coi campioni Ballan, Bettini, Fondriest e Muccioli

Novi Ligure (AL) Chiara Manodritto – Domani Giovedì 21 a Ovada presso lo stand di Banca Mediolanum in Piazza Martiri della Benedicta, alle 11:30, La dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure del Giro d’Italia 109 sarà anticipata da una nuova edizione di “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo il percorso della Corsa Rosa. Anche nel 2026 Banca Mediolanum rinnova, per il 24° anno consecutivo, il proprio sostegno al Giro d’Italia come sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, confermando il legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più seguite e partecipate del Paese. “Un Giro nel Giro” offre ai partecipanti l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera della corsa, anticipando il passaggio dei professionisti e pedalando lungo il tracciato di tappa. In questa nona frazione del 2026, accanto ai partecipanti pedaleranno Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest e Dalia Muccioli protagonisti di alcune delle pagine più significative della storia del ciclismo italiano, lungo un percorso che unisce Ovada a Novi Ligure, città simbolo del ciclismo popolare e patria di leggende come Fausto Coppi e Costante Girardengo. Novi Ligure, sede del Museo dei Campionissimi, diventa il cuore pulsante della pedalata inclusiva di “Un Giro nel Giro”, un momento che celebra la partecipazione aperta e condivisa, rendendo il ciclismo uno sport di tutti. In questa città il ciclismo ritorna alla sua visione più autentica, accogliendo tutti lungo una strada che diventa simbolo di inclusione e comunità. A rendere ancora più significativo il valore inclusivo dell’iniziativa sarà anche la partecipazione di Fabrizio Macchi, tra i più importanti interpreti del paraciclismo italiano, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Atene 2004 e simbolo di resilienza e determinazione attraverso lo sport. La sua presenza alla seconda edizione della pedalata inclusiva rafforza il messaggio di apertura e partecipazione che anima “Un Giro nel Giro”. Il ritrovo è previsto presso lo stand Banca Mediolanum in Piazza Martiri della Benedicta, a Ovada, alle ore 11:30, con partenza della pedalata fissata alle ore 12:00. L’arrivo è previsto a Novi Ligure, sulla stessa linea che poco più tardi vedrà lo sprint dei professionisti, al termine di un percorso per lo più pianeggiante. L’iniziativa è organizzata dal Family Banker Office di Novi Ligure, luogo del valore e custode delle relazioni, in cui l’ascolto e la fiducia rappresentano da sempre i principi alla base del modello di consulenza di Banca Mediolanum. Negli ultimi 24 anni, questo legame si è tradotto in una presenza sempre più capillare sul territorio: Banca Mediolanum è cresciuta in Piemonte, dove oggi conta 35 Family Banker Office, 334 consulenti e oltre 97 mila clienti (Fonte dati ufficio Business Intelligence di Banca Mediolanum al 30/04/2026). Una crescita che non è solo numerica, ma espressione di un rapporto costruito nel tempo fondato sull’essere comunità. Nel 2026 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dei minori sostenendo “Verso l’autonomia”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 152 minori nello spettro dell’autismo e alle loro famiglie un percorso di crescita completo, coerente e continuativo, in collaborazione con tre realtà di riferimento: Anffas Nazionale ETS APS, Fondazione Renato Piatti e Angsa APS ETS. “Verso l’autonomia” si rivolge a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, con l’obiettivo di accompagnarli nella crescita delle competenze comunicative, relazionali e personali, favorendo il raggiungimento del più ampio grado possibile di autodeterminazione. Il progetto prevede attività educative, laboratoriali ed esperienziali, finalizzate all’accrescimento delle capacità di autogestione e delle autonomie di base, insieme a un supporto dedicato alle famiglie, per affiancarle nella gestione quotidiana e ridurne il carico emotivo. Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, contribuendo ad ampliare l’impatto dell’iniziativa. Il Giro d’Italia sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto tra le persone e promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’autonomia.