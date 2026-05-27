Truffe online sugli affitti: denunciato un ragazzo di 19 anni dalla Polizia di Torino

Torino – La Polizia ha concluso un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino relativa a una serie di truffe online legate a falsi annunci immobiliari pubblicati su piattaforme internet messe in atto da un cittadino italiano di 19 anni, denunciato per il reato di truffa. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, hanno preso avvio da una denuncia presentata da una donna italiana, vittima di un raggiro connesso alla prenotazione di appartamento in realtà inesistente. Gli accertamenti hanno consentito di individuare altre quattro persone offese e di ricostruire un danno economico complessivo pari a circa 9.400 euro. Secondo quanto emerso, un giovane pubblicava online annunci immobiliari apparentemente credibili, inducendo le vittime a versare somme di denaro a titolo di caparra mediante l’invio di documentazione contraffatta. Una volta ottenuto il pagamento, interrompeva ogni contatto rendendosi irreperibile. Al termine delle attività, il denaro presente sul conto corrente e riconducibile ai fatti contestati è stato sottoposto a sequestro preventivo: in questo modo è stata possibile, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la restituzione del denaro alle vittime.