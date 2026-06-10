Ad Alessandria nasce il reparto di ricerca in cui si usa l’AI per scoprire in tempo il tumore al polmone

Alessandria – Ospedale all’avanguardia in Itaia per la cura del cancro grazie al polo di ricerca che crea e gestisce progetti e studi clinici con l’aiuto dell’informatica e dell’Intelligenza artificiale per analizzare i dati. Si tratta del Laboratorio integrato di Intelligenza Artificiale e Informatica in Medicina che mette insieme risorse e competenze dell’Upo e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria grazie al Disit (Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica di Viale Teresa Michel) e il Dairi (Dipartimento attività integrate ricerca e innovazione) diretto dal dottor Antonio Maconi (nella foto). Il laboratorio esiste dal 2022 ed è nato sulla scia del Covid. I sistemi di AI sono molto efficaci a interpretare immagini e a identificare e localizzare eventuali patologie.