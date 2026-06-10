Ad Alessandria nasce il reparto di ricerca in cui si usa l’AI per scoprire in tempo il tumore al polmone

10 Giugno 2026 REDAZIONE Salute 18

Ad Alessandria nasce il reparto di ricerca in cui si usa l’AI per scoprire in tempo il tumore al polmone

Alessandria – Ospedale all’avanguardia in Itaia per la cura del cancro grazie al polo di ricerca che crea e gestisce progetti e studi clinici con l’aiuto dell’informatica e dell’Intelligenza artificiale per analizzare i dati. Si tratta del Laboratorio integrato di Intelligenza Artificiale e Informatica in Medicina che mette insieme risorse e competenze dell’Upo e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria grazie al Disit (Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica di Viale Teresa Michel) e il Dairi (Dipartimento attività integrate ricerca e innovazione) diretto dal dottor Antonio Maconi (nella foto). Il laboratorio esiste dal 2022 ed è nato sulla scia del Covid. I sistemi di AI sono molto efficaci a interpretare immagini e a identificare e localizzare eventuali patologie.

 

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