Traffico in tilt a Genova: auto in panne tra Nervi e Genova Est, mattinata di code verso la città

Genova – Nuova mattinata di code sulle autostrade genovesi. Tra i veicoli in panne l’elicoidale di Sampierdarena nel caos a causa di decine di camion incolonnati per entrare in porto e i passeggeri dei traghetti, le code sono intense negli snodi critici del traffico cittadino genovese. Sulla A12 un’auto si è fermata per problemi meccanici sulla carreggiata tra Nervi e Genova Est, all’altezza del bivio per Genova – Serravalle. Alle otto si sono formati più di quattro chilometri di coda verso Genova in attesa della rimozione del mezzo. Code si registrano anche all’uscita del casello di Bolzaneto verso Genova. Code anche a Genova Ovest, dove la grande quantità di camion in arrivo per entrare in porto sta bloccando il traffico sull’elicoidale. A peggiorare la situazione la partenza dei traghetti, per cui centinaia di moto e auto si muovono verso i varchi portuali. Sul posto è presente la Polizia locale per la gestione del traffico.