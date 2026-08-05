Controlli nel Vigevanese: fermati due ragazzi in possesso di droga

Vigevano (PV) – I Carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati nei controlli per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato due giovani già noti alle forze dell’ordine, entrambi trovati in possesso di droga. Il primo intervento è avvenuto in via Del Carmine, dove i militari hanno intercettato un’Opel corsa guidata da un ragazzo di 25 anni. Un controllo approfondito ha permesso di rinvenire due dosi di hashish e diversi involucri di marijuana. Le perquisizioni sono state poi estese all’abitazione dove sono stati recuperati altri 40 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish e un bilancino di precisione.L’attenzione dei Carabinieri si è poi spostata nella Stazione di Gropello Cairoli. Qui i militari hanno bloccato una Renault con a bordo un 23enne, anche lui con precedenti. Incastrati all’interno della cuffia in pelle, i militari hanno trovato 11 involucri di cocaina e circa 800 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione a casa del ragazzo ha permesso di sequestrare un ulteriore involucro di droga e altri 1.000 euro in contanti, un bilancino e materiale da confezionamento. Entrambi i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pavia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.