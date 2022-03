Da Movimento Cristiano Lavoratori: firmata la carta contro il femminicidio

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria APS/ETS e “La Città delle Donne APS” hanno siglato sabato scorso, 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, una carta d’intenti contro il femminicidio. L’incontro, introdotto dal Presidente MCL Piercarlo Fabbio, si è tenuto nella sala conferenze del Museo della Gambarina di Alessandria ed ha consentito di approfondire i vari aspetti dell’impegno del Movimento e della Città delle Donne in materia.

La firma della “Carta d’intenti contro il femminicidio” attiva una rete con le pubbliche istituzioni del Piemonte ormai “in progress” e consente di connettere vari servizi e varie associazioni.

Alcuni servizi sono già stati avviati, come ha spiegato il dr. Marco Mazzoni, responsabile dei servizi MCL per la provincia di Alessandria, che, durante l’incontro ha descritto il CAF itinerante e lo sportello di consulenza per il pubblico, anch’esso itinerante. Mazzoni non ha mancato di illustrare l’iniziativa della raccolta di derrate alimentari in collaborazione con i Frati Cappuccini di Alessandria e della loro distribuzione ai bisognosi.

Temi che si sono interconnessi con l’azione contro il femminicidio. Flavia Curti, presidente della Città delle Donne, ha sottolineato le iniziative che la sua associazione pone, da anni, in essere per contrastare un fenomeno inarrestabile di violenza contro le donne: “le donne hanno bisogno di uscire dall’isolamento che viene creato attorno a loro. Il carnefice, prima di agire violentemente, crea condizioni di isolamento, che vanno impedite, attraverso iniziative che richiamino le donne fuori dal loro ghetto generato artatamente in una famiglia, che diventa progressivamente prigione”. È stato spiegato da Mariangela Menso, anche il simbolo della Città delle Donne.

Così anche iniziative come il coro “Sister’s Song La Città delle Donne”, illustrato dal Maestro Alessandro Massa, diventa uno strumento per dare alle donne un motivo per uscire di casa e rompere l’isolamento.

La carta d’intenti sviluppa azioni positive a favore di donne, infanzia, adolescenza, anziani, disabili.

Altre iniziative di aiuto alle donne vengono messe il campo dal MCL e dalla Città delle Donne: aiuteranno le donne affette da patologie oncologiche a trovare una loro rinnovata dimensione estetica. E a tal fine Margot Paternina ha portato la sua testimonianza.

L’incontro è stato utile per mettere a fuoco altri temi come quello del sovraindebitamento, un altro servizio ultimamente proposto dal MCL. Ne hanno parlato Marco Mazzoni e l’avv. Manuela Lessio, che, oltre a trattare i temi specifici del femminicidio, ha spiegato come MCL si impegni in favore di chi, consumatori o piccole imprese, non riesce a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche e appunto i debiti da pagare.

Ha concluso gli interventi il vicesindaco di Alessandria, Franco Trussi, dimostrando l’interesse della Pubblica Amministrazione: “Il Municipio è ognuno di noi ed è naturale che sia a fianco di chi opera per il bene comune”.