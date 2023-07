Da Gal Borba – Al via gli incontri di animazione territoriale per la nuova “Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027”

Mercoledì 28 giugno, presso il Comune di Ponzone, si è svolto il primo incontro organizzato dal GAL Borba nell’ambito della azione di animazione territoriale mirata alla elaborazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027, con la partecipazione di un interlocutore locale privilegiato quale il nuovo Biodistretto Suol D’Aleramo.

Alla presenza di sindaci e presidenti delle Unioni Montane locali, i referenti dei due Enti hanno dato avvio a un confronto diretto e collaborativo finalizzato a costruire un’azione integrata di supporto reciproco e a individuare insieme nuove tipologie di iniziative congiunte e nuove forme di cooperazione.

In un contesto sostanzialmente omogeneo, scelte strategiche condivise da parte delle amministrazioni locali hanno mantenuto una forte coesione territoriale, che motiva oggi l’adesione al Distretto del Cibo, come naturale evoluzione di un disegno di sviluppo locale che è sempre rimasto unitario e che poggia su due esperienze aggregative cui il Distretto si collega, in un’ottica di continuità e di complementarietà.

Nato sotto l’egida dell’Associazione Città del Bio nella porzione acquese del Distretto e poi esteso ai Comuni che fanno capo all’Unione Montana Dal Tobbio al Colma, il Biodistretto si è dato l’obiettivo culturale di mettere in rete gli operatori locali, orientandoli alla sostenibilità, allo sviluppo di un’agricoltura responsabile, in un territorio attento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Il termine Bio, fin dall’origine, è stato inteso in senso ampio, non solo con riguardo all’agricoltura biologica, ma come impegno verso il ben vivere, attraverso azioni congiunte tra enti, imprese e popolazione locale. Per una serie di ragioni di diversa natura, anche connesse alla prematura scomparsa dei suoi promotori, il Biodistretto ha vissuto un lungo periodo di inattività che, di fatto, non ha consentito l’avvio della sua operatività; i suoi obiettivi rimangono comunque attuali nel disegno strategico delle amministrazioni locali tanto che proprio il desiderio del loro rilancio ha indirizzato il territorio verso la formazione, sullo stesso perimetro, di un Distretto del Cibo da accreditare presso la Regione Piemonte, per rilanciare insieme l’economia e sostenerne la transizione green, secondo logiche di ecosostenibilità.

L’ambito distrettuale è interamente ricompreso all’interno del contesto territoriale del GAL; contribuisce alla definizione delle sue linee di azione e partecipa alle iniziative di crescita socio-economica da questo promosse.

Giunto alla fase finale della programmazione 2014/2022, il GAL Borba, da parte sua, sta costruendo il proprio piano di azione per il quinquennio 2023/2027, nel rispetto della propria missione istituzionale, che è la gestione dei fondi comunitari nell’ambito della CLLD LEADER, per lo sviluppo del territorio nella sua dimensione rurale.

La coincidenza temporale nella fase di costruzione delle rispettive strategie definisce evidentemente una forte complementarietà operativa tra i due soggetti, che origina un’attività di confronto e di concertazione propedeutica alla stesura sia del Piano del Distretto che della SSL 2023/2027 del GAL, e che individua concreti spazi di collaborazione bi-univoca.

Il GAL infatti, da parte sua, può supportare, anche finanziariamente, gli investimenti del sistema imprenditoriale distrettuale; mentre il Distretto può informare, sensibilizzare e accompagnare le aziende locali verso quelle logiche di integrazione e di cooperazione che sono proprie di una dinamica distrettuale e che sono al tempo stesso condizione di accesso ai bandi Leader promossi dal GAL.

Non appena verrà pubblicato il nuovo bando regionale, il GAL proseguirà l’azione di animazione territoriale nell’intento di cogliere le istanze e i fabbisogni della realtà locale, avviando tavoli di confronto con gli enti locali e il mondo imprenditoriale, in modo da elaborare – secondo un approccio partecipato – gli ambiti di intervento e le operazioni attivabili con la nuova programmazione, mantenendo aperto e attivo il confronto e il dialogo con il Biodistretto e con le aziende che esso rappresenta.

Informazioni presso la sede del GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007) www.galborba.it – www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

